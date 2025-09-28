Ferrara: "Milan come il Napoli dell'anno scorso? Vittoria che dà iniezione di fiducia importante"

L'ex azzurro Ciro Ferrara ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del Milan contro il Napoli: "Si può fare un paragone tra questo Milan ed il Napoli dell’anno scorso? La connessione viene abbastanza facile per quello che era stato l’inizio dello scorso anno: sconfitta del Napoli a Verona e sconfitta del Milan col Cremona.

Non sempre le stagioni possono svolgersi in questa maniera. Vediamo, è ancora molto presto. Ma questa vittoria dà un’iniezione di fiducia importante a tutto l’ambiente e all’allenatore perché hai battuto i campioni d’Italia”.