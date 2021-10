Figo: "Mondiali ogni due anni? Pura follia, è ridicolo. Non pensano al bene del calcio"

Luis Figo si schiera contro il progetto del Mondiale ogni due anni. L'ex fuoriclasse di Real Madrid, Barcellona e Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'agenzia spagnola EFE: "Mi sembra una follia portata avanti da persone che non pensano al bene del calcio. Per me, l'idea di far giocare una competizione del genere con questa cadenza è ridicolo".