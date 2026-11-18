Flop Allegri, Aronica lo difende: “In campo europeo nessuno può sostituirlo”
Il momento complicato del Napoli di Massimiliano Allegri continua a far discutere, ma non mancano le voci a sostegno dell'allenatore. Tra queste c'è quella di Salvatore Aronica, ex difensore azzurro e oggi allenatore, che in un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha analizzato le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di stagione. Secondo Aronica, a incidere sono stati soprattutto gli investimenti meno consistenti rispetto al passato e i numerosi infortuni, in un ambiente come quello partenopeo dove la pressione si avverte in ogni momento.
Aronica difende Allegri: “Saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione”
L'ex difensore ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, escludendo anche la possibilità che un risultato negativo contro la Lazio potesse portare a un cambio in panchina. Sulla posizione di Allegri e sulle alternative disponibili, Aronica ha dichiarato: “Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po' di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione”.
Sull'ipotesi di un esonero senza il pareggio contro la Lazio, ha aggiunto: “Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c'è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante”.
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