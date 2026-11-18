Flop Allegri, Aronica lo difende: “In campo europeo nessuno può sostituirlo”

Salvatore Aronica analizza il momento complicato del Napoli di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore conferma la propria fiducia nell'allenatore.

Il momento complicato del Napoli di Massimiliano Allegri continua a far discutere, ma non mancano le voci a sostegno dell'allenatore. Tra queste c'è quella di Salvatore Aronica, ex difensore azzurro e oggi allenatore, che in un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha analizzato le difficoltà incontrate dalla squadra in questo avvio di stagione. Secondo Aronica, a incidere sono stati soprattutto gli investimenti meno consistenti rispetto al passato e i numerosi infortuni, in un ambiente come quello partenopeo dove la pressione si avverte in ogni momento.

Aronica difende Allegri: “Saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione”

L'ex difensore ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, escludendo anche la possibilità che un risultato negativo contro la Lazio potesse portare a un cambio in panchina. Sulla posizione di Allegri e sulle alternative disponibili, Aronica ha dichiarato: “Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po' di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione”.

Sull'ipotesi di un esonero senza il pareggio contro la Lazio, ha aggiunto: “Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c'è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante”.