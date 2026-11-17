Napoli del futuro? Bacconi: “Non si può costruire su un 352! Basta podisti…”
Il futuro del Napoli passa anche dalle caratteristiche dei giocatori da mettere a disposizione dell'allenatore. Ne è convinto Adriano Bacconi, match analyst intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, che ha indicato le qualità necessarie per costruire una squadra competitiva: velocità, tecnica e capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno: “Al Napoli servono giocatori veloci, che sanno saltare l’uomo nell’uno contro uno. Se invece vendiamo per prendere dei podisti, al di là della questione anagrafica, secondo me è una scelta sbagliata”.
Bacconi: “Il Napoli del futuro non può ripartire dal 3-5-2”
La riflessione dell'analista riguarda soprattutto la progettazione della rosa, al di là delle preferenze tattiche di Massimiliano Allegri. Secondo Bacconi, il club deve immaginare un Napoli capace di proporre un calcio offensivo, con interpreti adatti a un sistema differente: “A prescindere da come vuole giocare Allegri, se il Napoli sta cercando di costruire la squadra del futuro, non può ripartire dal 3-5-2. Deve pensare di avere un gioco offensivo, una difesa a 4, degli esterni, una seconda punta che può fare anche la prima punta…”.
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