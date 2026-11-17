De Bruyne show in Nazionale, Foggia: “A Napoli deve adattarsi ad un contesto diverso”

Il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, ha commentato il rendimento di Kevin De Bruyne in Nazionale e il suo ruolo nel Napoli.

Il rendimento di Kevin De Bruyne con la Nazionale conferma tutto il suo talento, ma a Napoli il belga è chiamato a confrontarsi con esigenze tattiche differenti. È questo il punto sottolineato da Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il dirigente, il centrocampista deve mettere le proprie qualità al servizio della squadra, trovando il giusto equilibrio tra libertà individuale e necessità collettive.

Foggia su De Bruyne: “Deve adattarsi alle esigenze del Napoli”

Nel commentare il ruolo del centrocampista, Foggia ha sottolineato l'importanza della capacità di adattamento, soprattutto in una fase complicata per gli azzurri: “È un giocatore abituato a fare questo, la sua storia lo dice. In Nazionale si vede. Ovviamente deve capire che magari si trova in contesti diversi e la bravura è proprio quella di adattarsi a dove ti trovi. In questo momento il Napoli ha bisogno magari di cose diverse. Lui è un campione e in qualche modo deve dare un contributo, soprattutto in un momento difficile come questo che sta attraversando il Napoli. Altrimenti diventa veramente una telenovela”.