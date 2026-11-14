Flop De Gea, Viviano consiglia la Fiorentina: “Prenderei subito Meret”

L'ex portiere analizza le difficoltà dello spagnolo dopo gli errori contro la Juventus e invita la società viola a guardarsi intorno in vista del mercato.

Le difficoltà di David De Gea continuano a far discutere in casa Fiorentina. A intervenire sul momento del portiere spagnolo è stato Emiliano Viviano, ex estremo difensore viola, ospite di Radio FirenzeViola. Commentando la prestazione contro la Juventus, ha riconosciuto alcuni passi avanti della squadra, pur sottolineando gli errori individuali: "Diciamo che domenica contro la Juventus ci sono stati due errori casuali. Uno di Viery e l’altro del portiere, ma secondo me la fase difensiva è stata fatta meglio rispetto ad altre partite". Il giudizio su De Gea è però particolarmente severo: "De Gea è uscito a vuoto, ma il problema vero è che è rimasto nella terra di nessuno. Giustamente quando parliamo di lui tendiamo a giustificarlo per mille ragioni, però obiettivamente nell’ultimo anno e mezzo ha più tolto che portato punti". Viviano ritiene quindi inevitabile una riflessione sul futuro dello spagnolo: "Gennaio o giugno cambia poco, è logico che la società si guardi intorno. De Gea è anche grande di età, oltre a percepire lo stipendio più oneroso della rosa. Aspetterei giugno per trovare una soluzione, detto questo farlo fuori per mettere Christensen può essere funzionale per calmare le acque".

Il consiglio per il mercato: "Se Meret partisse dal Napoli lo prenderei subito"

L'ex portiere si è spinto anche a indicare alcuni possibili profili per la porta viola in vista delle prossime sessioni di mercato. Tra questi c'è Wladimiro Falcone, attualmente al Lecce, ma soprattutto Alex Meret, estremo difensore del Napoli: "Prendere Falcone sarebbe ottimo, perché non è più un ragazzino e può voler alzare il livello. Secondo me verrebbe anche sapendo di doversi giocare il posto con Martinelli. Altrimenti se Meret partisse dal Napoli lo prenderei subito. Falcone comunque è l'esatto opposto di Christensen, che è una pallottola impazzita e può essere forte o penoso. Beltran del River? Mi piace ma si va su un mondo diverso. E anche se è a scadenza, non te lo regalano". Un'indicazione chiara sulle preferenze di Viviano, che individua in Meret un possibile rinforzo ideale qualora si presentasse l'occasione di un suo addio al club azzurro.