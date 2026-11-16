Pastore: "Hojlund è di assoluto livello! Ma gli attaccanti di Allegri fanno sempre fatica"

Giuseppe Pastore difende Hojlund dalle critiche e analizza le difficoltà offensive del Napoli, spiegando perché il danese renda meglio in Nazionale

Giuseppe Pastore, giornalista e opinionista di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato il diverso rendimento di Rasmus Hojlund tra Napoli e Danimarca, soffermandosi sulle difficoltà del centravanti nella squadra di Massimiliano Allegri. Dopo la doppietta contro il Portogallo, Pastore ha difeso l'attaccante azzurro dalle numerose critiche ricevute nelle ultime settimane, sottolineando l'importanza del contesto di gioco per il rendimento di un centravanti.

Pastore: "Hojlund? Gli attaccanti delle squadre di Allegri hanno sempre faticato"

"La Danimarca ricordiamo che non ha fatto i Mondiali, però ha una squadra molto superiore rispetto a quelle che non sono entrate nella fase finale. E poi ne approfitto per un grande classico delle pause nazionali: i calciatori che lasciano i club e sembrano i fratelli migliori. Su Hojlund ho letto critiche incredibili in queste settimane a Napoli: 'È un bidone', 'è un pacco', '50 milioni e non segna mai'... È un giocatore che, come tutti gli attaccanti, ha bisogno di un contesto virtuoso per esprimersi al meglio. E gli attaccanti delle squadre di Allegri hanno sempre faticato. Questo Napoli sta provando in maniera confusa a fargli arrivare palloni.

La Nazionale spesso è una specie di oasi per gli attaccanti in crisi: mancando la possibilità di allenare la fase difensiva, si difende a soggetto e, in questo periodo storico, mancano i grandi difensori a livello individuale. Diventa più facile il mestiere dell'attaccante rispetto a quello nel club. Quindi Hojlund rimane per me di assoluto livello, checché ne dica la stagione del Napoli. E nonostante non abbia mai fatto 25 gol in una stagione, è ancora in età per farli. Andrebbe trattato un po' meglio di come ho sentito fare negli ultimi mesi".