Carratelli attacca: “De Bruyne non è Maradona! PSV? Ormai è sul viale del tramonto”

Il giornalista Mimmo Carratelli critica gli atteggiamenti del centrocampista belga e commenta le indiscrezioni su un possibile addio a gennaio.

Il momento di Kevin De Bruyne continua a far discutere, tra il rendimento in campo, gli atteggiamenti del centrocampista e le voci su un possibile addio al Napoli già a gennaio. A intervenire sulla questione è Mimmo Carratelli, giornalista, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso il proprio punto di vista, soffermandosi anche sulle parole della moglie del belga relative alle difficoltà di vivere serenamente in città. Carratelli ha inoltre difeso il rapporto tra la tifoseria partenopea e i calciatori azzurri: i napoletani, pur essendo passionali, sanno rispettare i propri beniamini.

Carratelli attacca De Bruyne: “Napoli merita di più”

Il giornalista ha preso come riferimento il paragone con Diego Armando Maradona, sottolineando le differenze tra il contesto attuale e quello degli anni Ottanta e Novanta. Non sono mancate anche considerazioni sul possibile trasferimento al PSV e sul futuro del centrocampista: “De Bruyne non è Maradona. Capisco che Maradona fosse assediato, non poteva uscire di casa. Però De Bruyne dovrebbe essere più allegro. Napoli non è neanche più la città degli anni Ottanta e Novanta, quando assediavamo i giocatori e non li facevamo respirare. I tifosi del Napoli sono passionali, ma non sono mica asfissianti, sono rispettosi. C’è grande ammirazione dei napoletani verso De Bruyne. Dopo il City e il Napoli, il PSV è proprio sul viale del tramonto della sua carriera. È agli sgoccioli, non è più quel campione. Ce ne faremo eventualmente una ragione. Ma capiamo se veramente a gennaio andrà via. Napoli merita di più. Merita De Bruyne che sorride”.