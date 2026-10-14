Flop Napoli, Fedele: "Più di tre passi indietro! Ma l'obiettivo stagionale è un altro"

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Enrico Fedele commenta duramente la sconfitta del Napoli contro il Villarreal: dagli errori dei singoli al calo fisico nella ripresa.

Enrico Fedele, nel suo commento sulle pagine del quotidiano Roma, analizza la sconfitta del Napoli contro il Villarreal: "Ci eravamo illusi, sinceramente anch'io. Dopo i primi venti minuti avevamo pensato che questo Napoli potesse finalmente recitare un ruolo da protagonista in Champions. E invece, con il passare dei minuti, il sogno si è trasformato in un incubo, con il Villarreal capace di fare un sol boccone degli azzurri e di conquistare una vittoria netta, meritata e dolorosa". Fedele sottolinea il passo indietro rispetto alla gara col Frosinone: "Abbiamo fatto più di tre passi indietro, ritrovandoci davanti a una squadra fragile, discontinua e incapace di reggere l'urto degli avversari".

Fedele: "McTominay un fantasma, Gilmour ha cominciato a ballare"

L'ex dirigente individua nell'errore di Politano uno spartiacque: "Poi, però, è arrivata la frittata di Politano, l'episodio che ha cambiato l'inerzia della partita e mandato in frantumi le nostre certezze. Da quel momento il Napoli è praticamente scomparso. McTominay è diventato un fantasma, Gilmour ha cominciato a ballare in mezzo al campo, lasciando spazi enormi agli avversari". Critiche anche a De Bruyne: "Persino De Bruyne, dal quale ci aspettiamo sempre una pennellata capace di cambiare la storia di una partita, ha limitato al minimo le proprie invenzioni". Infine Fedele guarda già al campionato: "La Champions, per quanto prestigiosa, non è il mio assillo. Io preferisco guardare avanti e pensare alla trasferta di Venezia. Perché l'unico obiettivo da raggiungere a fine stagione è il quarto posto per restare in Europa".