Villarreal, Comesana: "All'inizio ansiosi, poi grande partita! Luiz Junior decisivo"

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Santi Comesana commenta il successo del Villarreal contro il Napoli e sottolinea l'importanza della parata di Luiz Junior su De Bruyne.

Dopo il successo per 3-1 contro il Napoli, Santi Comesana ha commentato nella zona mista dell'Estadio de la Cerámica la prestazione del Villarreal, tornato alla vittoria in Champions League dopo dodici partite: "Eravamo un po' ansiosi, anche se non si vuole pensarci, e abbiamo iniziato male, ma siamo riusciti a risolvere la situazione giocando una grande partita e alla fine abbiamo vinto. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così".

Comesana: "Grande parata di Luiz Junior su De Bruyne"

Il centrocampista ha poi sottolineato il contributo di tutta la squadra, citando in particolare l'intervento del portiere su Kevin De Bruyne: "Tutti qui corrono molto, sono contento per tutta la squadra e soprattutto per Luiz Junior che ha fatto una grande parata su De Bruyne. Non è ancora fatto niente, abbiamo solo tre punti, siamo tutti uniti ed è per questo che abbiamo abbracciato l'allenatore, c'è un senso di liberazione. Ci siamo meritati questa gioia". Comesana è tornato anche sulle polemiche successive alla sfida con il Real Madrid e sull'espulsione di Vinicius Junior: "Non so di cosa si lamentino. Se è un cartellino rosso, è un cartellino rosso. Lo hanno colpito fin dal primo minuto. Sono tutte sciocchezze, vedremo cosa faranno. Abbiamo giocato la nostra partita, è un peccato non aver ottenuto nulla".