Fabbroni avvisa: "Teniamoci questo Alisson! Se la tattica del calcio italiano lo ingabbia..."

vedi letture

"Gioca a pallone secondo il suo credo, meno tattico rispetto a quanto siamo abituati", Mario Fabbroni sottolinea la spontaneità di calcio di Alisson Santos

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi in casa azzurra dopo Napoli-Torino, e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Campionato riaperto? No, ma c'è Inter-Atalanta. Se l'Inter dovesse avere un'altra battuta d'arresto, anche con un vantaggio importante, può succedere qualcosa. Il Milan deve confermare poi il risultato del derby. Il Napoli sta lì, deve assolutamente inanellare una serie di vittorie consecutive. E poi si capisce alla sosta con le Nazionali che scenario è ipotizzabile. Al momento certi punti, un po' tolti e un po' persi, direi che l'Inter dovrebbe avere un vantaggio considerevole. Basta poco, si vede con un Inter senza Thuram, Lautaro e Calhanoglu...la musica è cambiata!

Alisson? È un calciatore che sta mettendo in vetrina la sua giovane età, ma anche la sua spensieratezza calcistica. Stiamo vedendo un giocatore che punta l'uomo, a volte rientra, poi tira. Gioca a pallone secondo il proprio credo, meno tattico rispetto a quanto siamo abituati. Ora è poco ingabbiato dal calcio italiano. Non è un complimento per il calcio italiano. Questo giovanotto di buona tecnica e di veloce pensiero credo che prima o poi debba essere inserito in un meccanismo tattico più ferreo e lì potremmo restare delusi. Questi calciatori che hanno grande estro, non hanno grande fortuna. Lui prende il pallone e va verticale. Fa vedere cose che non siamo abituati a vedere. Oggi teniamoci questo Alisson, non è arrivato con tanto favore di stampa, era un impact player. Ancora oggi è più spontaneo e meno tattico, quando diventerà più tattico non so quanto perderà di queste sue caratteristiche. Cosa mi è piaciuto di più e cosa di meno contro il Torino? Il Napoli prende troppi gol, con questa media si viaggia verso 40 gol subiti. Bisogna capire cosa non va, se è la difesa a tre, quanto incide l'assenza di filtro a centrocampo...Ci sono dei temi. Mi è piaciuto Buongiorno, finalmente una partita valida; mi è piaciuto molto com'è entrato De Bruyne, già subito l'imperiosa presenza che ha determinato negli altri; Anguissa è stata un'ottima presenza in campo, non tanto fisica, per via dell'infortunio avuto; anche Gilmour mi è piaciuto. Un commento su Beukema? Secondo me fatica a fare il ruolo di braccetto di difesa, deve alzare il livello. Oggi si pone il problema tattico di De Bruyne, di Anguissa e del ruolo di Elmas, dell'assenza di Vergara in caso di fascite plantare".