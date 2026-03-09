Frustalupi: "Alisson Santos somiglia a Neymar, con le dovute proporzioni"

Nicolò Frustalupi non è il primo a confrontare il talento brasiliano con grandi calciatori: impazzano i paragoni dopo il grande impatto di Alisson Santos

Nicolò Frustalupi, storico vice allenatore di Walter Mazzarri, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Alisson Santos? A me, facendo le debite proporzioni, somiglia abbastanza a Neymar, a quei giocatori lì, diciamo. Antonio Vergara? Tutte le giocate che stiamo vedendo in Serie A, in Champions, in questo periodo, io le avevo viste fare tre o quattro anni fa in primavera da lui. È un ragazzo molto estroverso, aveva grande personalità, incideva sui compagni, si faceva dare la palla, ma vedo che anche in Serie A la personalità non gli manca".

Ricorda tutti o nessuno, Alisson Santos, autore già di due gol con la maglia del Napoli. Venti milioni (se verrà riscattato in estate) per strapparlo allo Sporting Lisbona, un vero e proprio affare da parte del ds Manna, bravo a intervenire con tempismo nel mercato di gennaio. Oggi tutti parlano di Alisson e i tifosi si scatenano a trovare paragoni. C'è già chi lo ha paragonato a Lavezzi, chi a Neres, chi a Kvaratskhelia, altri a Lookman per la capacità che ha di calciare in porta con rapidità e nello stretto. Oggi a Radio Tuttonapoli lo abbiamo chiesto anche ai tifosi e tra le risposte, ecco spuntare fuori anche quella di Vinicius jr del Real Madrid. Insomma, Alisson somiglia a tanti, secondo molti, forse perché non somiglia a nessuno. Ha uno stile tutto suo.