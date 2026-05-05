Modugno: "Conte? Bicchiere pienissimo in due anni. Ma pesa la Champions..."

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"Mezzo pieno o mezzo vuoto? Ti dico mezzo". Così Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Il Bello del Calcio. "Mezzo perché il Napoli è una squadra forte e il secondo posto non mi scalda. La Champions deve appartenerti. Riconosco il valore di un trofeo che è sempre qualcosa di importante. Ma per la Champions il trentesimo posto è un piazzamento che lascia amarezza, come la Coppa Italia.

Quindi mezzo bicchiere per questa stagione, ma in due anni di Conte ti dico che il bicchiere è pienissimo. Non dimentichiamo dov'era il Napoli quando lui è arrivato. Ha avuto la capacità di ricostruire la squadra dalle macerie. E dovesse andar via, ci sarà un lascito importante in termini di mentalità e cultura".