Galliani jr: "Anguissa e Cambiaghi subito ko, le soste sono drammatiche"

Gianluca Galliani, di Noisefeed, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni. “La nostra serie A è un campionato davvero strano, molto difficile dare dei giudizi. Per questo mi riservo di esprimere un’opinione, ma credo che ci voglia tempo per studiare questa situazione. Stimo moltissimo Conte, per me farà benissimo se capirà che è un torneo anomalo. Vincerà chi farà meno lo schizzinoso. Credo che sia un trend che si sia visto già nel girone di ritorno dell’anno scorso.

Possono esserci anche delle sorprese. Ci sono molte squadre che non hanno voglia di giocare a calcio e quindi si trovano partite brutte e senza gol. Le squadre non sono allenate a giocare a calcio. Poi nelle Coppe trovi squadre aperte. In Italia sono partite a scacchi e in Europa partite a boxe. Le pause delle Nazionali sono drammatiche, ogni volta che volta che vanno fuori dai club è una tragedia. Cambiaghi ed Anguissa si sono fatti male solo durante il primo giorno di allenamento. Nella precedente sosta Pulisic e Rabiot si sono fatti male. I dati analizzati da noisefeed sono impetuosi”.