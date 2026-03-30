Garbo: "Mi stupisce Lukaku. Ora è suo interesse ricucire lo strappo"

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Il giornalista a TMW Radio presenta Bosnia-Italia ma va anche sui temi della Serie A, tra cui il caso Romelu Lukaku in casa Napoli

Il giornalista Daniele Garbo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali circa la Nazionale e la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di sport appena passato?

"Lo dedico a Bezzecchi, Antonelli e Sinner. Mi auguro solo che la Nazionale di calcio domani possa essere all'altezza di questi ragazzi. Sinner in particolare sta continuando a ribadire di essere un tennista e una persona straordinaria. Ha vinto due Master 1000 senza perdere un set e a livello mentale sta dimostrando ancora di saper giocare i punti decisivi meglio degli altri. A livello di dichiarazioni poi non è mai banale e anche ieri ha detto di essere fiero di essere italiano, alla faccia di tutti quelli che asseriscono che non lo sia".

Che idea ti sei fatto sull'esultanza di Dimarco?

"Era un'immagine privata che non sarebbe dovuta uscire. Detto ciò non credo che ci fosse nulla di cui discutere; certo se non fosse nata questa polemica sarebbe stato meglio".

Quanto sei preoccupato per la gara in Bosnia?

"Il giusto, perché le ultime due volte non è andata benissimo. Credo che ci sarà soprattutto un problema di tensione, dato che c'è molto da perdere e poco da guadagnare. Per quanto riguarda la stadio non credo invece possa essere troppo un problema, dato che gli spettatori saranno poco più di ottomila. I nostri giocatori sono abituati a ben altro, mi viene da ridere. Di certo non sarà una sfida facile, ma voglio aspettarmi finalmente la qualificazione".

Il Napoli nel frattempo è alle prese con il caso Lukaku. Che ne pensi?

"Sono stupito del comportamento di Lukaku, dato che è un fedelissimo di Conte. Di ceerto sarebbe negli interessi del belga cercare di ricucire questo strappo".

La Roma si appresta a vivere un momento delicato. Ne va anche del futuro di Gasperini?

"Secondo me se iniziamo a discutere Gasperini siamo fuori strada. Di certo l'infortunio di Wesley lo priva di uno dei giocatori migliori nel momento più importante. Il tecnico di Grugliasco comunque qualche errore lo avrà anche commesso, ma non si può mettere in discussione il lavoro che sta facendo al primo anno. Dal momento che ha un triennale penso che la società non abbia in mente di discuterne la posizione. Casomai potrebbe essere lo stesso Gasperini a fare della valutazioni, dato che finora non sempre le sue richieste sono state accontentate. Gli unici acquisti azzeccati di questa stagione sono stati Malen e Wesley. Quel che mi chiedo è se ad inizio campionato fosse così scontato pensare alla Roma al quarto posto. lo vedevo Inter, Napoli, Milan, Juventus, Atalanta e alla fine Como più avanti. Se dovesse chiudere al quinto o al sesto posto avrebbe fatto il suo".