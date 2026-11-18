Garlando: "Allegri scelta sbagliata", e fa un nome a sorpresa per il futuro

Allegri, Alvini, Pioli. Tanti gli allenatori nominati nel corso dell'appuntamento radiofonico di questo pomeriggio. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Luigi Garlando de La Gazzetta dello Sport: "Il livello della Nazionale italiana? Siamo una via di mezzo. Germania e Inghilterra sono di un altro livello. Siamo lontani, abbiamo perso il treno con il calcio che conta. Contro il Belgio è stato disastroso, ma va letto tutto come un grande casting. Si poteva pareggiare e passare, ma voleva fare esperimenti e in testa ha una formazione quando le partite saranno più serie. In quest'ottica, ha trovato giovani buoni. Lo spirito con la Francia si è visto. C'è qualche giovane, c'è gruppo, concentriamoci su questi aspetti. Ma siamo lontanissimi dai migliori. Nel dibattito su Allegri come mi pongo? Sono sempre stato netto con lui negli ultimi 4 anni.

Ho sempre detto chiaramente che Allegri al Napoli è la scelta sbagliata. Nelle ultime quattro stagioni alla Juventus e al Milan ha accumulato 97 punti dalla prima in classifica. È ad un centinaio di punti dallo Scudetto. È un calcio superato. Per me il Napoli avrebbe dovuto fare una scelta migliore. Anche non avendo disponibilità sul mercato, chiedendo pazienza ai tifosi. Bisognava fare una scelta più coraggioso. Forse è stato l'unico ad accettare un mercato senza spese. Per ora Allegri ha dato poco. Questa tornata in Nazionale ha dimostrato che i giocatori del Napoli si divertono con le proprie selezioni, guardate De Bruyne, Vergara, Hojlund. Mi sarebbe piaciuto vedere Pioli a Napoli. O magari in prospettiva vedo Alvini, questa città merita un allenatore così. Avere una cittadella dello sport è importante, anche per attirare attenzione all'estero per i calciatori da acquistare. È una strada obbligata. Pio Esposito può rientrare tra i primi 10 attaccanti d'Europa? Da un anno a questa parte è cresciuto molto dal punto di vista tecnico. Fa dei gol che forse l'anno scorso non faceva, ha umiltà. Può diventare tra i primissimi 5 d'Europa"