Centro sportivo, Sindaco Qualiano: "ADL vorrebbe iniziare i lavori l’1 gennaio, ma è difficile"

Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano si avvicina a una fase decisiva

Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano si avvicina a una fase decisiva. Raffaele De Leonardis, sindaco della città, ha fatto il punto sull'operazione e sulle prospettive di sviluppo del territorio, rispondendo ai cronisti presenti in via dei Mille dove si sta firmando l'atto notarile per il passaggio di proprietà dei terreni.

Centro sportivo Napoli, De Leonardis: "Siamo arrivati alla conclusione"

Il primo cittadino ha confermato che il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis va avanti ormai da due anni, sottolineando anche le opportunità che la nuova struttura potrebbe offrire all'intera area. "E’ un lavoro che va avanti da due anni che stiamo facendo con il presidente De Laurentiis e stamattina siamo arrivati alla conclusione. Credo sia un’ottima occasione di sviluppo per la nostra città nonché tutta l’area flegrea e giuglianese. Ci sarà molto da lavorare dal punto di vista urbanistico in seconda battuta, con il presidente abbiamo parlato del miglioramento dell’asse viario ed anche della ferrovia che collega la zona. La nostra amministrazione è disponibile. Se ci sono degli interventi da fare sotto quella tipologia di situazione, se dovremo farli non ci saranno problemi."

Tempi di realizzazione, lavori più probabili a marzo

De Leonardis si è poi soffermato sull'iter amministrativo e sulle possibili date di apertura del cantiere, chiarendo che l'operazione coinvolge direttamente il Napoli e un soggetto privato, senza la partecipazione del Comune. "Credo che il Napoli abbia già la possibilità di presentare la pratica alla Zes che ha tempi di lavorazione della pratica di circa 45 giorni. Dopo l’atto vedremo che tipologia d’acquisto che verrà fatto. Il Comune non è coinvolto nell’operazione: la fanno il calcio Napoli ed un privato. De Laurentiis vorrebbe iniziare i lavori l’1 gennaio ma la vedo molto difficile. Più probabile verso marzo."