Sindaco Qualiano annuncia: "Nasce il centro sportivo di proprietà del Napoli! ADL contento..."

Raffaele De Leonardiis, sindaco di Qualiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli dopo la firma per l'acquisizione del club dei terreni per la nascita della nuova casa del Napoli: "Quando ci sono le firme gli incontri sono positivi. Sono riusciti dove altri avevano proposto altri progetti, è stato scelto Qualiano, per noi oggi è una bella giornata. De Laurentiis era molto contento e ora comincia l'iter per la costruzione del nuovo centro sportivo che a Qualiano sarà di proprietà del Napoli.

Inizio lavori? Vogliamo iniziare quanto prima, questa è la proprietà. La Zes ha tempi stretti e stringenti e obbligatori per leggere. Credo che l'operazione sia talmente importante che a breve si partirà chiudendo le pratiche burocratiche.

Il progetto prevede anche la foresteria, gli alloggi per i ragazzi e gli atleti. C'è anche una chicca del presidente, sarà lui a darla personalmente. Noi possiamo dire solo di essere contenti per la nostra zona. Non vogliamo più parlare di terra dei fuochi ma di terra felix e Napoli oggi è un asset che ci permette di ragionare in questo modo".