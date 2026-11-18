Vettosi: "Il bilancio SSC Napoli ci dice una cosa importante. Sul centro sportivo..."

Firme e annuncio ufficiale. Giornata storica quella di oggi per il calcio Napoli. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Fabrizio Vettosi, analista economico, che ha commentato la notizia del Napoli che questa mattina ha acquisito i terreni di Qualiano dove sorgerà il nuovo centro sportivo entro il 2028. Ma Vettosi ha commentato anche il bilancio: "Non emerge niente di nuovo rispetto al bilancio previsto, ci ho indovinato anche questa volta. Il Napoli ha chiuso con un leggero utile grazie al contenzioso in essere e alle plusvalenze. La gestione operativa sarebbe stata in perdita rispetto al personale e agli stipendi cresciuti. Il Napoli ha speso 320 milioni di euro con Conte, la quota di costo dell'esercizio è cresciuta tanto. Il Napoli è un'azienda che senza Champions fattura 180 milioni di euro.

Attraverso il reparto marketing, il Napoli si è esteso a livello internazionale. Ma resta un'azienda da 180 milioni di ricavi senza Champions, diventa importante spendere su profili giovani e fare plusvalenze. Insomma, bisogna sempre valutare una performance sportiva con gli impegni finanziari. Il rischio di abbassare la dimensione del Napoli? Per mantenere questa dimensione e un buon rapporto tra le parti, con i tifosi, è comunicare al meglio. Bisogna trasferire il posizionamento dell'azienda. A volte questo nel calcio funziona male. A me servono utili. Le infrastrutture non sono indispensabili. La Fiorentina per esempio ha il Viola Park più bello d'Europa come il Real Madrid, è utile, ma dopo tre sconfitte, hai i tifosi contro. Non vedo una tragedia se ritorniamo al modello precedente, quello delle plusvalenze. Dobbiamo essere bravi a scoprire profili giovani. Dobbiamo essere sostenibili".