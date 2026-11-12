Garlando demolisce Allegri: “Altro fallimento dopo Milan e l’ultima Juve! Non sta al passo…”

Il giornalista critica duramente il percorso dell'allenatore alla guida del Napoli, soffermandosi sui risultati deludenti e sulle scelte tattiche.

Il momento difficile del Napoli e il rendimento di Massimiliano Allegri finiscono nel mirino di Luigi Garlando. Il giornalista, intervenuto nel podcast della Gazzetta dello Sport, ha espresso un giudizio molto critico sul lavoro dell'allenatore, indicando nella sua gestione una delle principali delusioni della stagione. Garlando ha messo in discussione soprattutto l'evoluzione delle idee tattiche del tecnico livornese, ritenendo che il calcio proposto non sia in linea con le esigenze attuali: "Napoli la delusione più grande? Allegri degli Scudetti non c’è più. Nei 3 campionati ultimi con la Juve e quello del Milan ha accumulato 84 punti dal primo posto. Adesso col Napoli arriva a 97, questo è Allegri. Fa parte di una generazione che non si è messa al passo con i tempi ed è tagliata fuori, ha promesso un calcio offensivo ma si ritira sempre".

Il confronto con le ultime esperienze alla Juventus e al Milan

Nell'analisi del giornalista c'è spazio anche per le aspettative iniziali e per l'alibi degli infortuni, che non basterebbero a giustificare il rendimento degli azzurri. Garlando ricorda come il Napoli fosse considerato tra le principali candidate ai vertici della classifica, anche in virtù della qualità della rosa, e sottolinea le difficoltà incontrate da Allegri nelle precedenti esperienze: "Nei pronostici tutti lo mettevamo lassù, io lo mettevo secondo, la rosa è di valore. Riconosciamo l’alibi degli infortuni, ma è davvero troppo poco e l’anno scorso chiuse secondo con tanti infortuni. Poi lui dice incautamente che porta sempre la barca in porto, ma era al largo la sua barca perché non è entrato nelle quattro senza fare le coppe ed è stato un fallimento. Ora ne è un altro dopo quelli ultimi alla Juve". Un attacco netto, dunque, che coinvolge tanto il presente sulla panchina del Napoli quanto il recente passato del tecnico tra Torino e Milano.