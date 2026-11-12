Viviano: “Il calcio di Allegri non esiste più. Ora si sta di là, pure il Frosinone attacca in 8”

Emiliano Viviani, ex portiere, oggi talent in tv, ha parlato del momento del Napoli al podcast Cronache di Spogliatoio: "La stagione negativa ha tante attenuanti tra infortuni e mercato, credo che Allegri sia stato preso proprio per questo. Ma non gli sta riuscendo la gestione, la squadra non gioca bene anche se fa dei buoni pezzi di partita. La squadra ha problemi se si mandano a quel paese e pure qui Allegri non sta riuscendo, lo si vede anche dal suo nervosismo post partita. Provo ad essere positivo, ma Allagri ha capito che serve qualcosa di propositivo per fare risultato, stare dall’altro lato, vicino all’area, se lui fa quello che l’ha reso vincente la squadra fa il botto perché non ha quelle caratteristiche. Si è creata una fazione fra chi è pro o contro, ma Allegri è intelligente e proverà a fare un calcio diverso. Il suo calcio non esiste più a nessun livello.

Perché il Napoli si abbassa? Se parli sempre di difendere meglio… dopo l’Arsenal disse se avessimo difeso sempre così. Non dice stare di là, ma non hanno neanche la qualità dietro per stare lì, non ce l’ha neanche l’Inter. Io ho giocato contro quella Juve, ora nel calcio di oggi ti attaccano in 8 in area pure se giochi col Frosinone, quando ti attaccano così hai voglia a difendere bene uno te lo perdi… per me una squadra come il Napoli deve fare la fase difensiva con 2-3 squadre, poi deve stare di là e rischiare pure un contropiede. Si è visto con la Lazio, in 15 minuti poteva fare 3 gol. Ma lui ha vinto in quel modo, ora non funziona e non fa questo processo. Vedi pure Sarri e Giampaolo con i movimenti della linea, fuorigioco e linee di passaggio, ora non è più efficace, ti palleggiano tutti rispetto a prima. Ora con modalità diverse ma la strada è stare di là, corti e recuperarla più in alto”

