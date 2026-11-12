Sky, Borghi: “Il Napoli si abbassa, ma dà il meglio di là! Hojlund sfavorito dal gioco…”

"Il Napoli l’anno scorso ne uscì, fu già di fronte ad un bivio, quest’anno deve uscirne assolutamente ma l’allenatore non ha dato ancora motivi per farlo". Lo ha detto Stefano Borghi, giornalista, telecronista, analizzando il momento che sta vivendo in stagione la squadra allenata da Allegri: "Il Napoli ha perso 7 gare su 15. Faccio un esempio l’anno scorso Hojlund ha fatto una buona stagione, quest’anno ha fatto 1 gol nelle ultime 11, ma mica è diventato scarso o ha mollato.

Ci sono condizioni di gioco, di proposta, di richieste che evidentemente non lo favoriscono. 23 tiri totali, pochissimi. 3 gol in campionato, uno solo in area. Ed è un attaccante tra i più forti del campionato. Il Napoli deve stare nella metà campo avversaria, ma gli ultimi anni della proposta di calcio di Allegri a me non hanno soddisfatto, ma sai chi prendevi. In tutte le partite si abbassano, pure col Frosinone una delle migliori si dice, ma il Napoli era basso ed il Frosinone aveva il campo. Conte l’anno scorso senza ad un certo punto proprio il materiale ha lavorato forse più di sempre di testa e cambiando sempre modo di giocare oltre che sistema”.

