Zazzaroni: “Napoli-Roma non finirà pari!”, Caressa non è d'accordo. I pronostici dell'8° turno

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si dividono sul pronostico di Napoli-Roma. Le previsioni sulla Serie A.

Napoli-Roma divide Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Nel corso della puntata odierna di "Deejay Football Club" sulle frequenze di Radio Deejay, i due giornalisti hanno condiviso i propri pronostici sulle partite del turno di Serie A. Il direttore del Corriere dello Sport ha escluso il pareggio nella sfida del Maradona, indicando come possibili risultati sia la vittoria degli azzurri sia quella dei giallorossi. Più prudente Caressa, che ha invece scelto il segno X2, puntando dunque sul pareggio o sul successo della Roma. Zazzaroni si è espresso anche sulle altre partite: “Cagliari-Bologna dico 2, anche se ho paura visto che ci mancano in tanti. Como-Sassuolo 1, Napoli-Roma 1 o 2: per me non finisce in pareggio”.

Napoli-Roma, Caressa sceglie X2: tutti i pronostici di Serie A

Nel prosieguo della trasmissione, Zazzaroni ha completato le proprie previsioni, mostrando particolare pessimismo sul Milan impegnato sul campo dell'Udinese: “Lazio-Parma mi piacerebbe 1, Inter-Fiorentina 1, Genoa-Venezia 1, Atalanta-Frosinone 1, Lecce-Juventus 2, Udinese-Milan 1: vedo molto male i rossoneri”.

Di diverso avviso su alcune sfide Fabio Caressa, che ha previsto un pareggio anche per il Como contro il Sassuolo e per la Juventus a Lecce: “Cagliari-Bologna 2, Como-Sassuolo X perché ho l'impressione che a volte la squadra di Fabregas si specchi, Napoli-Roma X2, Lazio-Parma 1, Inter-Fiorentina 1, Genoa-Venezia 1, Atalanta-Frosinone X, Lecce-Juventus X, Udinese-Milan 1”.