Marcolin consiglia Allegri: “Meglio la difesa a quattro! A centrocampo trio formidabile!”

Dario Marcolin analizza Napoli-Roma: difesa a quattro contro Malen, centrocampo decisivo e fiducia in Hojlund.

La difesa a quattro per limitare Malen e sfruttare al massimo la qualità di un centrocampo che, al completo, può essere tra i migliori d'Europa. È la ricetta di Dario Marcolin per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini. L'ex centrocampista e capitano del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Forza Napoli Sempre", ha analizzato le possibili scelte tattiche di Massimiliano Allegri in vista della sfida del Maradona. Marcolin ha sottolineato l'importanza dei duelli individuali, esaltando il trio composto da Anguissa, De Bruyne e McTominay e difendendo Rasmus Hojlund, nonostante le recenti difficoltà realizzative.

Marcolin: “Difesa a quattro contro la Roma, Anguissa-De Bruyne-McTominay un trio formidabile”

“Per affrontare uno come Malen, che godrà del sostegno di Soulé e di un altro calciatore, penso che sia meglio che il Napoli schieri una difesa a quattro, in modo che ogni difensore abbia la sua zona di competenza anche per fermare uno come l'olandese. Di certo agli azzurri potranno creare problemi i calciatori giallorossi schierati tra le linee, perché può esserci un equivoco tra chi deve andare a prenderli, se un difensore o un centrocampista. Penso però che il Napoli possa mettere in difficoltà a sua volta la Roma con la forza del suo centrocampo. Anguissa, De Bruyne e McTominay, se in forma, compongono una delle migliori linee mediane d'Italia e d'Europa. La Roma probabilmente sarà aggressiva, ma nel secondo tempo la sua intensità cala e concede qualcosa. In ogni caso domani vincerà chi si aggiudicherà più duelli. Il Napoli dovrà accettare la pressione forte dei giallorossi: superandola troverà spazi per colpire”.

L'ex centrocampista azzurro si è poi soffermato sul momento di Hojlund, evidenziandone il contributo al gioco della squadra anche quando non riesce a trovare la via del gol: “Rasmus è un attaccante che non sbaglia mai la prestazione dal punto di vista atletico. Non sta segnando molto, ma lui apre spazi ai compagni, come è accaduto in Champions con McTominay. Tornerà a segnare, resta un attaccante forte e con margini di miglioramento. Infine, e in generale, non credo che gli azzurri si faranno schiacciare in difesa, anche perché pure la Roma dovrà temere gli azzurri in fase offensiva”.