Stramaccioni: “Napoli ferito, con la Roma giocherà alla morte! KDB può giocarle tutte, non è un problema fisico”

Andrea Stramaccioni al Corriere dello Sport analizza Napoli-Roma: la condizione di De Bruyne, i problemi difensivi e i duelli decisivi.

Il Napoli è una squadra ferita, alla ricerca di certezze e continuità, mentre la Roma arriva al Maradona con entusiasmo e una maggiore identità di gioco. È l'analisi di Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha presentato la sfida tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Il tecnico si è soffermato sulle difficoltà difensive degli azzurri, sulla condizione di Kevin De Bruyne e Scott McTominay e sui duelli che potrebbero decidere la partita. Particolare attenzione anche a Malen, attaccante giallorosso che Stramaccioni ha accostato, per alcune caratteristiche nei movimenti, ad Andriy Shevchenko.

Due vittorie in Champions League, ma in modi diversi. Che cosa dicono?

“Due partite diverse contro avversari diversi. Il Bodø, primo nel suo campionato, veniva dalla vittoria sul Borussia Dortmund e ha esperienza internazionale. Lo Slovan era a zero punti, con 13 gol subiti in tre partite. Per il Napoli era fondamentale tornare a vincere, la Roma ha dato continuità al suo ottimo avvio”.

Quanto possono influire i pochi giorni di recupero?

“Sono squadre e allenatori abituati a gestire gli impegni ravvicinati. Sicuramente il Napoli ha avuto una gara forse più intensa e combattuta, ma sono valutazioni solo teoriche. Sarà importante vedere quali giocatori recupereranno per questa partita”.

È ancora presto per parlare di scontro diretto?

“È una gara importante, tra due squadre che sono arrivate alle spalle dell'Inter la scorsa stagione. Attraverso i successi in queste partite passa la consapevolezza di essere pronti per il vertice”.

Che cosa ha cambiato Allegri dopo il ciclo di Conte?

“Non ha rivoluzionato gerarchie ed equilibri: ha mantenuto la spina dorsale del blocco degli ex campioni d'Italia, lavorando però su profili su cui il Napoli aveva investito e che avevano avuto poco spazio, come Lucca, Lang, Rafa Marin e Giovane”.

I tre gol subiti dal Bodo manifestano un problema di equilibrio?

“Quattordici gol subiti in dieci partite sono tanti, soprattutto perché molti sono nati da errori o scarsa attenzione. Credo però che il Napoli abbia pagato assenze importanti: al completo è sempre molto competitivo”.

De Bruyne e McTominay possono reggere questo calendario?

“Sono abituati da anni a questi ritmi. McTominay è tornato e la sua condizione cresce di partita in partita. Su De Bruyne c'è un equivoco sul tema atletico: ha un motore in grado di giocarle tutte, anche ravvicinate. Il tema al limite è solo l'intensità che potenzialmente può ridursi con il passare dei minuti. Ma se gioca o no è solo una scelta tecnica”.

Quattro gol con marcatori diversi contro lo Slovan: il calcio di Gasperini è entrato nella testa della Roma?

“La Roma è andata in gol con 11 giocatori diversi, e mancano ancora Dybala, Mancini, Wesley e Pellegrini. Ma colpisce di più la fase di non possesso: la squadra di Gasperini “difende attaccando” e gestendo il pallone. È la miglior difesa (e due dei tre gol li ha presi con l'Inter) e ha la miglior differenza reti della Serie A”.

Malen è già a quota nove gol. Che problemi può creare?

“È impressionante, sempre più in sintonia con la verticalità dell'ultimo passaggio della Roma. La sua mezzaluna di smarcamento, il primo controllo orientato, la velocità con cui lo fa mi ricordano, con i debiti paragoni, i movimenti che amava fare Andriy Shevchenko”.

Gasperini ha chiesto di non compiacersi. Il 4-0 può essere un problema?

“È troppo esperto, sa che a Napoli il coefficiente di difficoltà è altissimo. Troverà una squadra “ferita”, che non può permettersi di perdere ancora e giocherà alla morte davanti al suo pubblico caldissimo. E Gasp lo sa bene. Preparerà una gara ad alta intensità, togliendo tempo e spazio alla costruzione del Napoli, cioè limitando Lobotka e De Bruyne. E cercando di sfruttare gli spazi in verticale che potranno aprirsi”.

Dove si decide la partita?

“Saranno dieci duelli delicati. Dico Hojlund-Ndicka e Malen-Rrahmani: Hojlund e Malen già nella scorsa stagione hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Il controllo passerà dal centrocampo: il palleggio di Lobotka e De Bruyne contro verticalità e intensità giallorosse. E occhio alle transizioni: entrambe sono micidiali sulla palla recuperata con l'avversario sbilanciato”.

Quali sono i punti deboli di entrambe?

“La Roma ha subito poco a difesa schierata, ma ha sofferto le seconde palle da palla inattiva: vedi Inter e Real Madrid. Dall'altra parte, isolare gli attaccanti uno contro uno in campo aperto e costringere gli esterni di Allegri a rincorrere Wesley e compagni può dare fastidio al Napoli”.

Chi ha la rosa più profonda?

“Senza infortuni avrei detto il Napoli, anche se è un po' corto in mezzo. Ma adesso, con la Roma priva di giocatori chiave, le vedo simili. Il vero vantaggio dei giallorossi è un anno di lavoro con Gasperini: più certezze ed entusiasmo”.

Come descrive le due squadre oggi?

“Il Napoli è un grande potenziale in cerca di certezze, continuità e solidità. La Roma è un gruppo pieno di entusiasmo che di certezze ne ha molte, ma per stare lassù deve vincere partite come questa”.

Chi può decidere la sfida?

“Sono tanti, ma Malen e Hojlund sono i terminali più pericolosi in campo”.