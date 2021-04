Gattuso, l'ex ds al Pisa: "Napoli in corsa per la Champions, i bilanci si fanno a fine stagione"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo di Gattuso al Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli è in corsa per la Champions. Inter e Juventus hanno valori maggiori per poter competere per la vittoria del campionato. Il Napoli ha i numeri però per raggiungere la zona Champions. Non ci sono nemmeno impegni impossibili. Gattuso sta facendo bene il suo lavoro.

Corsa Champions su chi? Il Napoli deve pensare solo a se stesso e deve pensare solo a fare punti. E' troppo presto per individuare un competitor. Sampdoria? Sarà una partita difficile. E' sempre difficile giocare contro una squadra che non ha nulla da perdere. E' una trasferta insidiosa. Il Napoli deve pensare solo a se stesso.

Critiche a Gattuso contro la Juventus? Bisogna sempre conoscere lo stato di forma dei giocatori. Con il senno di poi è sempre facile fare delle analisi. Quando si perde si fanno le discussioni sulla formazione, quando si vince la formazione va bene. Le critiche si fanno a fine stagione. Non si può mettere tutto in discussione ogni settimana. Se si vince si parla di scudetto, se si perde si parla di esonero dell'allenatore".