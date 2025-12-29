Zazzaroni: "Conte ha detto cose elementari! A Milano e Torino 65 degli ultimi 80 scudetti"

Il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto a 'Numer1 Podcast', ha commentato così le dichiarazioni di Antonio Conte diventate oggetto di discussione dopo la partita contro la Cremonese: "Mi tocca spiegare le parole di Conte ha detto delle cose addirittura banali, che vincere a Napoli è diverso e molto più difficile che vincere a Torino o a Milano. Vorrei ricordare che negli ultimi 80 anni, Milano e Torino hanno vinto 65 titoli su 79!

Ci metto dentro anche i cinque del Torino, e sono 79 perché uno è stato revocato. E poi, che il Napoli non abbia la stessa struttura di Milan, Inter e Juve è palese: guardate soltanto a come sono veramente costruite, parlo di società e non solo di squadra. Sono cose elementari, banali, eppure devono essere polemiche. Preferisco Chivu, il quale amo incondizionatamente, che dice: ‘Le parole di Conte non mi interessano’, però aggiunge nel finale che certe parole ‘emanano un odore’… io penso che sia l’odore della merda. Ma noi giornalisti nella merda molto spesso le mani le mettiamo molto volentieri”.