Laudrup: "Non dimentico il Napoli di Maradona. Un'impresa vincere lo Scudetto a quei tempi"

Michael Laudrup, icona del calcio mondiale, è stato intervistato da MilanNews.it per parlare del grande Milan degli anni '80 e non solo: "Quel Milan lì con Sacchi, Baresi, Maldini e tutti gli altri campioni era una squadra fantastica. Inoltre c'erano i tre olandesi Van Basten, Gullit e Rijkaard: che squadrone! Il modo in cui giocavano rendeva difficilissimo batterli".

Il Milan di Sacchi è la più grande squadra affrontata nella sua gloriosissima carriera? "A quei tempi c'erano tanti squadroni. Lei cita il Milan di Sacchi ma non bisogna dimenticare il Napoli di Diego Maradona. Con le avversarie che c'erano in quegli anni era un impresa ardua vincere la Serie A. Parliamo di un'epoca quando il calcio italiano era il migliore di tutti".

Cosa pensa del Milan moderno? "Penso che rispecchi il calcio italiano attuale che sta attraversando un momento difficile. Le squadre di Serie A non hanno il potere economico della Premier League. Oppure delle Liga. Ma nonostante tutto se la cavano piuttosto bene. E l'Inter delle due finali di Champions League in tre stagioni è la dimostrazione che tutto è possibile".