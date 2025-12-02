Generoso Rossi: "Il calcio oggi fa schifo! Senza valori e giocatori cattivi esempi"

"Onestamente mi fa schifo, è senza valori. I calciatori sono diventati cattivi esempi per i bambini. Ai miei ragazzini cerco di trasmettere qualcos'altro, ovvero di non seguire le mode, di non simulare, di non ambire al capo firmato, all'auto di lusso, alla bella vita. Cerco di insegnare a guardare oltre proprio perché da giovane ero così". Lo ha detto Generoso Rossi, ex portiere, a La Gazzetta dello Sport. Parole forti le sue.

Pensa di aver sperperato troppi soldi?

"Ahimè, sì. Anche se i primi stipendi, ai tempi del Bari, li mandavo a mia madre. A 12 anni ho perso mio padre e sono diventato l'uomo di casa, in quanto ho sei sorelle. Sono sempre stato uno a cui piaceva uscire e fare serata. Spesso il giovedì o il venerdì rientravo alle tre, ma in campo davo tutto e loro lo sapevano".