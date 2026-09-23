Del Genio: "Con Allegri parliamo ogni 3 giorni, ma abbiamo domande senza risposte per il club..."

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Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio parlando del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Il club questa estate si è preso rischi elevatissimi. C'è una grande differenza che conosciamo e non diciamo spesso. Allegri va elogiato o criticato a seconda di come sono andate le gare, ma per fortuna c'è il confronto settimanale con lui e già è una buona cosa. Perché Vergara non entra lo possiamo chiedere al tecnico ogni tre giorni.

Ma perché il Napoli ha deciso di prendersi questi rischi sul mercato e con la costruzione della rosa è una domanda altrettanto importante e forse anche più importante di quelle che poniamo ad Allegri ma in questo caso non avremo risposte. Io cercherei di trovare il modo per una comunicazione più costante. Magari per il club adesso non è il momento. Ma io parlo di interviste diverse da quelle di 2 minuti a Manna di Dazn. Quando sarà il momento di fare un punto? Alla prossima sosta? Perché non parlarne già ora?".