L’allarme di Bacconi: “Il Napoli non crea col gioco, ma neanche in transizione abbassandosi”

vedi letture

Adriano Bacconi analizza le difficoltà del Napoli nella fase di possesso e nelle ripartenze, evidenziando i numeri delle transizioni contro la Fiorentina.

Le difficoltà del Napoli non riguardano soltanto la costruzione del gioco, ma anche la capacità di rendersi pericoloso nelle ripartenze. È l’analisi di Adriano Bacconi, match analyst intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione “A Tutto Napoli”, che ha evidenziato come il baricentro basso degli azzurri non venga accompagnato da un’efficace fase di transizione: “Una squadra come il Napoli che gioca con il baricentro così basso, dovrebbe avere una grande capacità di ripartire. Invece non ci sono neanche le transizioni ad aiutare il Napoli. Anche nell’ultima partita si vede chiaramente che ha fatto meno transizioni della Fiorentina. La Fiorentina ne ha fatte 13 e due volte è arrivata a tirare in porta, il Napoli ne ha fatte solo 8, zero con il tiro in porta”.

Bacconi: “Nel gioco il Napoli ha fatto fatica in tutti i momenti”

Secondo Bacconi, proprio le ripartenze avrebbero dovuto rappresentare una risorsa per una squadra che fatica a creare occasioni attraverso la manovra: “Questo è un altro campanello d’allarme. E’ una squadra che fa fatica a creare pericoli con l’azione manovrata, deve almeno essere fulminea nelle transizioni. E invece è una squadra che ha trovato il gol su calcio piazzato, ma che nel gioco ha fatto fatica in tutti i momenti della gara”.