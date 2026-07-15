Del Genio: "Allegri? Conferenze veloci con ritmo, ma non c'è molto da commentare"

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Paolo Del Genio ha commentato la conferenza di Allegri a Kiss Kiss Napoli: "Le conferenze di Allegri sono veloci, bel ritmo, belle da ascoltare ma non c'è molto da commentare. Di solito è così anche durante il campionato. Se la partita va male alla prima si risponde poi ti dice che bisogna lavorare bene per la prossima. L'ho studiato, preferisce questo tipo di comunicazione. Ma a me di Allegri comunicatore interessa poco, penso al campo. Nessuna sorpresa, speriamo ci sorprenda l'allenatore in campo. Quando l'ho intervistato da giocatore, con intervista durata 20 minuti, la mia impressione fu questa, lui è così. Non dico che Allegri abbia costruito un personaggio, ma lui è così, ama approfondire poco, in conferenza è asciutto. Abituiamoci a questo.

Intervista Conte? Da due anni dico le cose che ha detto Conte, questo me lo dovete riconoscere. Ma io sono contento le dica Conte perché così magari può darsi che qualcuno le capisce. Non è che il calcio è cambiato oggi, io lo dico da anni".