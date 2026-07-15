Iezzo su Milinkovic-Savic: "Se è in uscita, vuol dire solo una cosa"

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Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Se leggo che Milinovic-Savic è in uscita, vuol dire che il Napoli non è rimasto contento. Ma non gli attribuisco colpe specifiche su qualche partita. A volte gli errori ci stanno, così come le prodezze. Vanja ha alternato buone prove ad altre meno buone, come tutti, fa parte del ruolo. Il portiere di solito è estroso ma poi parlano sempre i risultati. E se fa un errore un portiere deve essere giudicato sempre con una critica costruttiva. Meret, va detto, non è stato sempre esaltato come avrebbe meritato".