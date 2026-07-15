Marcolin: "Allegri? Napoli sfida nella sfida, ha rosa inedita e magari cambia?"

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Dario Marcolin, ex giocatore e capitano del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli a Radio Goal: "Allegri non è un allenatore che ti raccontava, è sempre stato abbastanza sintetico. Non si sbilancia, non crea aspettative. Però è stato bello quando si è emozionato, ha fatto capire tante cose, c'è sempre la persona dietro l'allenatore.

Mi è piaciuto Allegri perché è stato equilibrato e questo equilibrio poi è anche la calma dei forti, di quelli che già sanno le loro potenzialità. L'ho visto molto tranquillo, ecco. E poi è bello il rapporto col presidente. Per quanto riguarda il modulo, noi lo diciamo da tempo, ma quando hai tutti quegli esterni per forza devi giocare in quel modo. Magari sarà un Allegri 2.0. Parte con una rosa diversa e quindi anche per lui questa è una sfida nella sfida".