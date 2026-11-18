Del Genio: "De Bruyne? Smentisco una cosa che si dice quando va in Belgio"

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli del rendimento differente di Hojlund in nazionale rispetto ai numeri al Napoli. Con la Danimarca 6 gol in 6 partite mentre in azzurro al momento appena 3 reti in stagione: "Senza dubbio oltre ai suoi errori c'è da dire che in questo momento il gioco di Allegri non esalta le sue caratteristiche. E poi su De Bruyne voglio dire una cosa. Si tende ad accomunarli come se anche KDB in nazionale rendesse di più, ma non è così.

I suoi numeri e le sue statistiche ci stanno dicendo che anche al Napoli è uno dei migliori. Per gol, assist, occasioni da gol create e passaggi decisivi è tra i primi. E corre anche tanto, nonostante quello che si dice. Quindi se per Hojlund è così, per De Bruyne non vedo tutta questa differenza di rendimento tra Belgio e Allegri".