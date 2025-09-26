Giaccherini fa il nome: "In questo Napoli vedo un solo insostituibile"

vedi letture

L’ex calciatore del Napoli e della Juventus Emanuele Giaccherini è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Milan-Napoli? Grazie a questi due grandi allenatori, che hanno metodologie diverse nell’interpretare la gara, ma anche grazie ai tanti campioni che saranno in campo credo che sarà una partita bella e aperta. Anche se il Milan ha cambiato un po’ costume, vedo una squadra meno chiusa e più propositiva. Una squadra che fraseggia e che gioca bene al calcio, anche se dall’altra parte ci sarà un Napoli campione d’Italia che di fatto è la squadra da battere. Non è semplice per Conte trovare equilibrio e qualità con tutti questi campioni insieme.

In questo momento quello che vedo fuori da i meccanismi è De Bruyne, perché a mio avviso non è riuscito a trovare ancora quella posizione per essere il calciatore che ha fatto più assist e gol a Manchester. Qualche volta esterno, qualche volta regista, non lo so secondo me deve essere il raccordo tra il centrocampo e l’attaccante, trovare la giocata giusta per poter incidere come solo lui sa fare. Politano è molto più forte di me, un giocatore per me il più importante del Napoli. In questo momento è insostituibile, ha una condizione incredibile con fase difensiva all’altezza e poi subito pronto a riproporsi in avanti. Lui è il vero calciatore determinante, perché risulta l’uomo chiave di tutta la squadra”.