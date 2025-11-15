Mazzarri: "Io l'unico a fare 4 anni a Napoli con ADL! Scuse? No, difendevo i giocatori"

Walter Mazzarri è tornato a parlare dopo l'esperienza in panchina al Napoli di due anni fa e lo ha fatto in una lunga intervista ai canali de La Gazzetta dello Sport: "Credo di essere stato l'unico a Napoli a fare 4 anni con De Laurentiis. Sarri è rimasto 3 anni e anche chi ha vinto lo Scudetto è rimasto meno di me".

Che cosa si sente di rispondere a chi dice che inventava troppe scuse?

"Io penso a difendere i miei giocatori sempre, magari usavo delle scuse per non farli attaccare. Invece oggi vedo allenatori che attaccano i loro calciatori pubblicamente. A me non interessa fare bella figura, io avevo sempre da proteggere la mia squadra. Il mio gesto dell'orologio è diventato iconico. Volevo recuperare il tempo oppure volevo il fischio perché vincevo. Noi giocavamo bene e per far risultato contro di noi se ne inventavano di ogni. Questo gesto ora è immortalato al Maradona. Sarà diventato un meme e in questo senso possono anche farmi piacere".