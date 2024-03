Gifuni: "Champions ancora possibile con 8 vittorie. Fondamentali gli scontri diretti"

Il giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra

Il giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione La Domenica Azzurra: “Non possiamo parlare di un addio alla qualificazione alla prossima Champions perché ci sono ancora dieci partite. Con 8 vittorie il Napoli potrebbe farcela, soprattutto saranno decisive secondo me le gare interne con Atalanta e Roma, i veri spareggi per il quinto posto.

Il pubblico del Maradona ha contestato in modo giusto Orsato, perché non ha tutelato il gioco del Napoli. Buongiorno andava sanzionato più volte ed anche i suoi compagni di squadra hanno commesso molti falli senza essere ammoniti. Orsato ha indirizzato la partita come sa fare lui da grande arbitro, ma non nel senso che il Napoli non ha battuto il Torino a causa della sua direzione arbitrale. Dico solo che il suo arbitraggio ha favorito una squadra fallosa, dedita alla marcatura a uomo e spezzare il gioco e non una che provava a cucire il gioco”.