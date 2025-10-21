Gifuni: "Napoli non fa il 4-3-3 perchè non ha due esterni pronti per fare questo modulo"

Gianluca Gifuni, voce di Radio Marte, è intervenuto alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero dichiarando: “Ci sono elementi che mi preoccupano un pò, un pò gli infortuni e poi lo stato di forma di Olivera e Di Lorenzo e la latitanza delle alternative. Il Napoli è forte come l’anno scorso ma non più forte ed ha una competizione in più, traete voi le conclusioni. La domanda che uno si fa è se questa squadra in 9 partite ha dimostrato di essere più forte dello scorso anno? Intendo ovviamente nelle prestazioni. Il Napoli non fa il 4-3-3 perchè non ha due esterni pronti per fare questo modulo, in questo Napoli c’è solo Politano che è l’uomo decisivo”.

Io avevo preventivato il gol di Hojlund in tutta questa prima parte di stagione, purtroppo Hojlund non ci sarà. Secondo me Lucca domani o si sveglia, lui in questo momento è psicologicamente fragile ed il cambio con Ambrosino non ha aiutato. Lucca ha perso autostima e questo conta molto, lui si lega molto a certe dinamiche e si vede che non è contento, contro il Torino non ha fatto nulla, non si può neanche dare il voto. Per me Lucca sarà l’eroe del match di Eindhoven, non è Lang a doversi sbloccare ma Lucca che ha già segnato con il Psv ai tempi dell’Ajax”.