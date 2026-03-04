Il doppio ex Schwoch: "Lo stimo molto, ma spero di non rivedere il Simeone dell'andata"

vedi letture

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch: "Højlund oggi è un calciatore importante per il Napoli. È un attaccante che ama attaccare la profondità, ma si è dovuto un po’ snaturare: ha fatto quasi il ‘Lukaku della situazione’, cucendo il gioco e lavorando spalle alla porta su richiesta dell’allenatore. È un lavoro dispendioso, che ti fa spendere tante energie, e lui lo ha fatto in maniera egregia. Non ha segnato tantissimo, 8 o 9 gol, ma si sacrifica sempre e quando uno esce dal campo avendo dato tutto, non gli si può dire nulla”.

Le lacrime di Lukaku: “Le immagini di Lukaku sono state forti. Quando un giocatore scende in campo con il cuore, diventa ancora più forte. Lui ha dimostrato quanto tenga a Napoli e cosa significhi per lui questa maglia. Quando Napoli ti adotta, lo fa per tutta la vita. È fortunato come calciatore e ancora di più come uomo. Rimarrà nei cuori dei napoletani”.

La possibile coppia Højlund-Lukaku: “Spero di vederli insieme con continuità. Sarebbe una coppia incredibile: uno che viene incontro e ricuce il gioco, l’altro che attacca la profondità. Due attaccanti forti fisicamente ma con caratteristiche complementari. Lukaku viene da mesi difficili, serve tempo per tornare al top, ma se ritrova la condizione che aveva a fine scorsa stagione, può essere devastante”.

Napoli-Verona e il momento degli azzurri: “Contro il Verona ci si aspettava qualcosa in più. Il Napoli, anche con le assenze, è nettamente superiore e non può aggrapparsi agli alibi. In questo periodo però la squadra non riesce a vincere con tranquillità, non chiude le partite e resta sempre in bilico. Forse manca un po’ di serenità: tra infortuni, pressioni e obiettivi sfumati, non è semplice. Ma la stagione non è un fallimento a prescindere: può vincere solo una squadra, le altre devono imparare dagli ostacoli”.

Il futuro di Conte: “Finché non ci sarà un’annuncio ufficiale, si parlerà di tutto. Io spero che Conte resti, perché dare continuità sarebbe importante. Poi le valutazioni le faranno società e allenatore, ma entro fine stagione credo che la decisione arriverà”.

Verso Napoli-Torino e il “pericolo” Simeone: “Mi auguro di non rivedere un Simeone in versione andata. È un attaccante che stimo molto: lavora per la squadra e dà sempre tutto. Però spero che contro il Napoli resti a secco. Non sarà una gara facile, il Torino è organizzato e gioca con coraggio, ma il Napoli deve vincere per continuare a inseguire i suoi obiettivi”.