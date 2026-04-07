Giovane promosso da centravanti: "Primo squillo dopo 50', ci prova e si sacrifica"

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Promosso Giovane al posto di Hojlund. Sufficienza in pagella sui quotidiani per lui scelto ieri da Conte come prima punta.

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

"Suona la sveglia dopo 50' di noia mortale, con un bolide dalla distanza disinnescato da Maignan. Dentro per il forfait di Hojlund, fatica ma lotta".

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Messo in avanti per l’assenza di Hojlund. Spreca una fuga nel primo tempo, ma nel secondo è Maignan con una gran parata a togliergli la prima gioia".

Voto 6 per Tuttonapoli

"Si trova a giocare da centravanti e non è certo facile. Ha una grande occasione su palla di Olivera ma si fa recuperare. A inizio ripresa crea una grande occasione. Da apprezzare il sacrificio".