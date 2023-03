Giuntoli sugli scontri in centro: "Troppa leggerezza dalla UEFA, dobbiamo proteggere Napoli"

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato così a Mediaset prima della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

"Siamo molto dispiaciuti perché il calcio deve essere una festa per le famiglie, andando allo stadio in maniera serena. Credo che la questione sia stata affrontata con troppa leggerezza da parte della UEFA. Faremo di tutto per proteggere il club e la nostra città, facendoci sentire sia con le istituzioni sia con la UEFA".

Come giudica le parole di Guardiola?

"Ci fa piacere che l'allenatore più grande di tutti abbia detto che il Napoli è la squadra che gioca meglio, ma in questo momento dobbiamo restare coi piedi per terra e non ascoltare i complimenti degli altri. Dobbiamo portare a casa risultati importanti perché la società, il presidente e la città se lo meritano".

Quand'è che ha capito che questo Napoli se la sarebbe potuta giocare in tutte le competizioni?

"Già l'anno scorso eravamo molto competitivi. Quest'estate pensavamo di essere molto competitivi in Italia, magari non pensavamo di essere fin da subito competitivi anche in Europa. La consapevolezza sta arrivando giornata dopo giornata, partita dopo partita".