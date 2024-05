Graziani: “Importante l'Europa, ma il Torino può affrontare un’Atalanta ancora in festa con la birra!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato della corsa alla Conference League e delle speranze del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato della corsa alla Conference League e delle speranze del Napoli: "Se l'Atalanta vince la finale di Europa League credo il Torino possa vincere a Bergamo in ottica qualificazione Conference. Il Torino troverebbe ancora giocatori dell'Atalanta con la birra in mano.

Il Napoli intanto deve vincere con il Lecce, ma non mi dà l'impressione che sia concentrato almeno per andare in Conference League, neanche con il nono posto. Da un lato può essere un vantaggio non fare la Conference, risparmi energie, anche se la prima parte della competizione la puoi gestire ampiamente con le riserve, ma restare fuori dalle coppe stride con gli ultimi anni e se il Napoli resta fuori dalle coppe è un danno d'immagine per il club, per il valore dei giocatori ed un danno per i tifosi”.