Allegri, pronto biennale con ricchi bonus per Champions e Scudetto: le cifre

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Già definito il contratto che Allegri firmerà con il Napoli non appena si sarà liberato dal Milan. Presenti bonus legati a Scudetto e Champions

Massimiliano Allegri è pronto a legarsi al Napoli con un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, corredato da un’opzione per il terzo anno esercitabile dal club. Nell’intesa sono inoltre previsti bonus significativi legati al raggiungimento di importanti traguardi sportivi, tra cui la conquista dello scudetto e un percorso di rilievo in Champions League. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Allegri-Napoli, tutti i dettagli sul contratto

L’obiettivo della società resta quello di consolidare il Napoli ai vertici del calcio italiano e internazionale. Cambiano gli interpreti, ma non l’ambizione di mantenere elevato il livello competitivo della squadra. La qualificazione alla Champions League continuerà a rappresentare il traguardo minimo e il punto di riferimento della programmazione azzurra. Allo stesso tempo, però, il club non intende precludersi obiettivi più prestigiosi. Le esperienze vincenti vissute sotto la guida di Luciano Spalletti e Antonio Conte hanno dimostrato come il lavoro quotidiano, la solidità del progetto tecnico e la crescita del gruppo possano consentire di superare le aspettative iniziali. Una lezione che il Napoli vuole portare con sé anche nella nuova era targata Allegri.