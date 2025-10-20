Graziani s'inchina a Simeone dopo il gol a Napoli: "Aveva solo bisogno di giocare..."

L'ex attaccante granata Francesco Graziani, intervistato da La Stampa, ha speso belle parole per il Cholito Giovanni Simeone, autore del gol decisivo nell'ultima gara del Torino contro il Napoli (1-0). Queste le sue dichiarazioni al quotidiano sull'argentino e non solo: "Sembra che Simeone sia nato e cresciuto nel vecchio Filadelfia. È stato bravissimo e non è solo per i gol contro Roma, Lazio e Napoli. Tutte reti pesanti, ma sono sincero: mi aspettavo questo tipo di impatto. Aveva bisogno di continuità e di fiducia, ed ecco perché mi aspettavo questo impatto con il Toro: è il suo modo di giocare che fa la differenza. Testa bassa, lotta su ogni pallone e si impegna sempre. Col Napoli è stato molto lucido e preciso sotto porta: di solito si fa prendere dalla fretta e invece ha straragionato, regalando una vittoria importantissima".

Sulla possibile svolta per Baroni e i suoi Graziani ha poi aggiunto: "Il campo determina sempre, ma il Toro non è stata l’unica in difficoltà... Ho sempre detto che questo Toro è più forte dello scorso anno: è arrivato Simeone, è rimasto Adams e sta tornando Zapata. Poi non c’erano Asllani e Ngonge: è nettamente migliorato".