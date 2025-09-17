Guardiola a Sky: "Conte bravissimo. Occhio a De Bruyne, lo conosciamo..."

vedi letture

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell’esordio in Champions League: "L’abbraccio dei ragazzi a Donnarumma, tutti insieme? Una squadra non può essere forte se non ha un linguaggio appropriato. È importante sentire il calore dei compagni e il loro amore. Io dopo la partita abbraccerò De Bruyne, ma prima dobbiamo stare molto attenti. Conosciamo le sue capacità e qualità decisiva nell’ultimo terzo di campo. Conte è molto bravo, la sua impronta è molto forte. Ha fatto bene ovunque".

E sulla presenza in Europa, ai massimi livelli, aggiunge: "Esserci per noi è un onore, siamo qui da tanti anni dopo altrettanti anni senza giocarla. L’anno scorso abbiamo fatto fatica, ma è un piacere essere qui. Haaland? Fisicamente sta meglio rispetto allo scorso anno quando ha avuto un lungo infortunio, è più maturo e conosce meglio i compagni. Mi piacerebbe dire che se facesse l’anno del triplete sarebbe sufficiente, ma so che lui vuole essere il miglior calciatore possibile".