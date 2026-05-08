Hamsik, nuove indiscrezioni sulla nomina a Ct della Slovacchia

vedi letture

Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e membro dello staff di Francesco Calzona nella nazionale slovacca, ha parlato del futuro di Marek Hamsik

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e membro dello staff di Francesco Calzona nella nazionale slovacca, ha parlato del futuro di Marek Hamsik e del suo possibile passaggio al ruolo di commissario tecnico della Slovacchia. De Matteis ha espresso fiducia nelle capacità dell’ex capitano azzurro: “Secondo me sì, sarebbe anche il naturale proseguimento di carriera perché comunque quattro anni con noi è stato, ci ha dato e gli abbiamo dato tanto. Lui lì sta a casa, è un simbolo vivente, persona seria poi, anche in questa professione che sta intraprendendo, quella di allenatore è molto serio, molto meticoloso, scrupoloso, studia molto e quindi poi insomma quando parla Marek lo ascoltano tutti perché non è molto loquace ma quando parla, parla da leader e quindi potrebbe essere sicuramente il suo naturale proseguimento”.

De Matteis ha però sottolineato che la decisione finale spetterà ad Hamsik, che dovrà valutare quanto vorrà impegnarsi, considerando anche i suoi impegni personali e familiari. La possibilità che Hamsik diventi CT rappresenta una continuità ideale per la nazionale slovacca, che potrebbe così affidarsi a una figura di grande esperienza e carisma.