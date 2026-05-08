Hamsik, nuove indiscrezioni sulla nomina a Ct della Slovacchia
Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e membro dello staff di Francesco Calzona nella nazionale slovacca, ha parlato del futuro di Marek Hamsik e del suo possibile passaggio al ruolo di commissario tecnico della Slovacchia. De Matteis ha espresso fiducia nelle capacità dell’ex capitano azzurro: “Secondo me sì, sarebbe anche il naturale proseguimento di carriera perché comunque quattro anni con noi è stato, ci ha dato e gli abbiamo dato tanto. Lui lì sta a casa, è un simbolo vivente, persona seria poi, anche in questa professione che sta intraprendendo, quella di allenatore è molto serio, molto meticoloso, scrupoloso, studia molto e quindi poi insomma quando parla Marek lo ascoltano tutti perché non è molto loquace ma quando parla, parla da leader e quindi potrebbe essere sicuramente il suo naturale proseguimento”.
De Matteis ha però sottolineato che la decisione finale spetterà ad Hamsik, che dovrà valutare quanto vorrà impegnarsi, considerando anche i suoi impegni personali e familiari. La possibilità che Hamsik diventi CT rappresenta una continuità ideale per la nazionale slovacca, che potrebbe così affidarsi a una figura di grande esperienza e carisma.
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