Modugno: "Ho visto almeno 10 partite di alto livello sul piano estetico del Napoli di Conte"

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"Manna alla Roma? Secondo me vale lo stesso discorso di Conte: bisogna fare la cronaca ed aspettare".

"Gioco del Napoli? Secondo me una decina di partite di alto livello, dal punto di vista estetico, sono state fatte". Così parla Francesco Modugno nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo su 11 Televomero: "Io penso che non si possa non riconoscere che, nell'arco delle due stagioni di Conte, il bicchiere sia pienissimo.

Se in due anni, ricostruendo dal niente, vinci uno Scudetto e una Supercoppa e ti qualifichi due volte in Champions, penso che siamo vicini al top. Se poi l'analisi è solamente su questa stagione, va riconosciuto di aver vinto un trofeo, ma resta una Champions disputata al di sotto delle aspettative e una Coppa Italia in cui si poteva fare meglio.

Manna alla Roma? Secondo me vale lo stesso discorso di Conte: bisogna fare la cronaca ed aspettare. Davanti a una proposta strutturata e lusinghiera della Roma, e visti dei contratti che sono sempre più strutturati, penso che anche qui arriverà un incontro tra il direttore e De Laurentiis. Una cosa che mi sento di dire è che non mi aspetto una forzatura da parte di Manna.

De Bruyne? Secondo me rimane, ed è un giocatore che, dalla Groenlandia alla Papuasia, va approcciato a fine partita dicendogli 'grazie per avermi fatto divertire".