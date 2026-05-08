Giordano: "Sarri? Non ha fatto meglio di Baroni. A Napoli ricordano spettacolo..."

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Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il lavoro svolto da Sarri durante la stagione

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il lavoro svolto da Sarri durante la stagione: "Nel calcio ci sta tutto. Sarri lo ha richiamato la Lazio, può farlo anche il Napoli. Dipende da quello che si vuole fare. A Napoli c'è ancora una parte di tifosi che ricorda a livello sportivo le domeniche di grande calcio, ma senza risultati finali. Altri, invece, non hanno digerito la scelta di andare alla Juve"

Il confronto con Baroni - "Quanto perderebbe la Lazio con l'addio di Sarri? Non lo so, dipende chi viene al suo posto e dai calciatori. Oggi Sarri non ha fatto granché rispetto a Baroni, i risultati sono simili e forse Baroni ha fatto qualcosa di più nell'interezza della stagione" ha spiegato Giordano.