Schwoch: "Lotito libererebbe Sarri per il Napoli? Ho una sensazione..."

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Stefan Schwoch, ex azzurro, è intervenuto nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su 11 Televomero per parlare del momento del Napoli

Stefan Schwoch, ex azzurro, è intervenuto nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero per parlare del momento del Napoli: "Futuro Conte? Bisogna valutare che, se dovesse andare via, non è che avrebbe tante squadre in cui andare. Ci sarebbe la Nazionale, altrimenti potrebbe restare fermo.

Lotta Champions? Secondo me la Juve ha un calendario più facile rispetto al Milan, però il derby con il Torino... Napoli secondo? Io ho sentito anche la parola 'fallimento', ma quando si arriva secondi vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. Piuttosto si può dire che ci sono state 4/5 partite in cui non ha giocato benissimo, in cui non ha espresso un bel calcio. Lotito libererebbe Sarri dopo un'eventuale vittoria della Coppa Italia? Secondo me sì".